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Спасибо Игорю Осипову, юристу, который в Красногвардейском районном суде представлял мои интересы по невыплате зарплаты. Спасибо за терпеливое отношение к вопросам и проблемам! В наше время, очень важно, что тебя выслушают, проконсультируют и помогут в разрешении возникшей проблемы и дадут нужный совет. Буду всем знакомым, у которых возникнут сложности, понадобится помощь грамотного добросовестного юриста рекомендовать Игоря!
Очень благодарен юристу Игорю Осипову за помощь в суде по вопросу моего восстановления на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. Имея стаж военной службы более 20 лет, был снят с него решением ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ. Обратился с просьбой помочь к Игорю Владимировичу. Выиграли 2 суда. Адвокат присутствовал на обоих. Порядочность, честность, строгая структурированность процесса - вот стиль его работы.
Здравствуйте, меня зовут Григорий. 3 года назад я попал в довольно сложную ситуацию - у моей семьи мошенники забрали квартиру. Мы обратились к юристу. С самого начала он показал себя как опытный, знающий свое дело специалист. На протяжении всех этих трех лет он действовал согласно своих четко отработанных стратегий, собирал все необходимые доказательства в пользу нашего выигрыша дела. Я с большим удовольствием выражаю свою благодарность от лица всех членов моей семьи и с радостью порекомендую его каждому, кому нужна помощь в сложной и запутанной проблеме!
Осипов Игорь Владимирович очень хороший юрист, конкретно в моем случае проявил себя как ответственный, честный, пунктуальный и уверенный в себе человек, с его помощью мы выиграли достаточно серьезное уголовное дело, которое не каждый, даже опытный юрист сможет выиграть. Также Игорь Владимирович проявил себя как хороший и понимающий человек, как очень хороший психолог, перед каждым судебным заседанием поддерживал оптимистический настрой. И в целом понимающий и добросовестный человек. Остались довольны проделанной работой и финалом этой истории. Как я считаю профессионал своего дела. Выражаем благодарность Игорю Владимировичу. Если и будем в будущем обращаться к специалисту юридической сферы деятельности, то только к Осипову Игорю Владимировичу.=)
Хороший юрист, грамотный, педантичный. У меня вёл 2 дела одновременно, оба в мою пользу. РЕКОМЕНДУЮ.
Большое спасибо Вам, что в трудную минуту вы не только поддержали меня, но смогли, как многие говорили, безнадежное дело, согласно закону РФ, выиграть! Это говорит о Вашей компетенции и защите людей независимо от статуса! Еще раз спасибо Вам! И я очень благодарен судьбе, что свела нас, я знаю на кого можно положиться!
Игорь, вы вели мое дело по невыплаченной заработной плате работодателем в 2018 году. Спасибо за то что, вы не оставили его при кризисной ситуации в юридической фирме (фирма объявила банкротом), в которой вы работали. Вы могли свернуть ваши полномочия, но вы успешно довели дело до конца, проявив не только профессиональные качества, но и человеческие. Благодарю за честь, проявленную при ведении моего дела, в наше время, к сожалению и профессионалы не знают, что сие значит. Огромнейшее вам спасибо за профессионализм, за достоинство и человечность!
Добрый день, в сложный момент своей жизни обратился за помощью к юристу Осипову Игорю, бывшая жена хотела лишить меня родительских прав на ребенка. Профессионально и четко, со знанием закона и моих прав, решил все юридические проблемы. Спасибо огромное за помощь и просто человеческое отношение к клиенту.
Я обращался за юридической помощью к Осипову Игорю Владимировичу в феврале 2019 года по вопросу долгостроя ЖК «Силы Природы». Он составил множество обращений, проводил объемные консультации и мои интересы были представлены Игорем Владимировчем в суде, после чего меня наконец-то включили в реестр обманутых дольщиков. Я очень благодарен Игорю Владимировича за оказанную помощь! Мне очень понравился уровень его профессионализма и аргументированная уверенность, с которой Он вёл моё дело. Планирую по похожим вопросам обращаться только к Нему и буду рекомендовать Его своим знакомым! С уважением, Кирилл Шубин!
В 2017 году в г. СПб обратился за помощью к юристу с решением семейного вопроса. В беседе со мной, он внимательно меня выслушал, предположил итоговый результат и сказал, что от меня требуется. Я сделал как сказал юрист. В скором времени мне пришлось уехать в другой город и юрист представлял мои интересы в суде. Держал меня в курсе судебных разбирательств. Окончательным итогом судебных разбирательств я доволен. Рекомендую данную категорию юриста нуждающимся в юридической помощи. В любое время выслушает, посоветует, сделает выводы и поможет. По моему мнению, квалифицированный специалист.
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