Игорь, вы вели мое дело по невыплаченной заработной плате работодателем в 2018 году. Спасибо за то что, вы не оставили его при кризисной ситуации в юридической фирме (фирма объявила банкротом), в которой вы работали. Вы могли свернуть ваши полномочия, но вы успешно довели дело до конца, проявив не только профессиональные качества, но и человеческие. Благодарю за честь, проявленную при ведении моего дела, в наше время, к сожалению и профессионалы не знают, что сие значит. Огромнейшее вам спасибо за профессионализм, за достоинство и человечность!

Очирова Татьяна Басановна